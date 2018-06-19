Житель Одесской области устроил перестрелку с егерем: пострадали три человека

Полиция расследует обстоятельства перестрелик в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, предварительно установлено, что житель региона вместе со своей женой находился на территории сада, имея при себе устройство для отстрела резиновых пуль. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту. Это стало причиной конфликта, в ходе которого мужчина начал стрелять в сторону егеря.

Во время перестрелки женщина получила непроникающее ранение в область грудной клетки, ранение в руку получил егерь, а владелец пистолета – в ногу.

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние стабильное.

У злоумышленника, кроме травматического пистолета, изъято охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.