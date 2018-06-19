События

08:42 19.06.2018

Житель Одесской области устроил перестрелку с егерем: пострадали три человека

1 мин читать
Житель Одесской области устроил перестрелку с егерем: пострадали три человека

Полиция расследует обстоятельства перестрелик в Белгород-Днестровском районе Одесской области, в результате которой пострадали три человека.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, предварительно установлено, что житель региона вместе со своей женой находился на территории сада, имея при себе устройство для отстрела резиновых пуль. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту. Это стало причиной конфликта, в ходе которого мужчина начал стрелять в сторону егеря.

Во время перестрелки женщина получила непроникающее ранение в область грудной клетки, ранение в руку получил егерь, а владелец пистолета – в ногу.

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние стабильное.

У злоумышленника, кроме травматического пистолета, изъято охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Теги: #егерь #перестрелка #украина #одесская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В кафе Мариуполя пограничников избили за просьбу предоставить меню на украинском языке

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

Уличный активист Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

Боевики 28 раз обстреляли позиции сил ВСУ в понедельник, ранены двое военных

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

В Киеве с поличным задержаны похитители 100м кабеля связи

С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева в Киеве будет частично закрыто

Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине подготовили письмо с оценкой окончательной редакции законопроекта о нацбезопасности

Бывшая жена нардепа Геращенко рассказала "много интересного" в суде по делу Кернеса

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

ПОСЛЕДНЕЕ

Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду

Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Трамп угрожает Китаю очередным масштабным повышением пошлин

В Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил

США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА