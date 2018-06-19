В кафе Мариуполя пограничников избили за просьбу предоставить меню на украинском языке

В кафе Мариуполя охрана избила сотрудников Госпогранслужбы по просьбе предоставить меню на украинском языке, пострадали двое работников Госпогранслужбы Украины, сообщает "5 канал".

"Подполковник Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. Началась драка, пограничнику сломали челюсть", – сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире "5 канала" в понедельник.

Он отметил, что пока рано говорить о каких-то выводы относительно события, но отметил, что пограничников в заведении было несколько.

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никаким образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме. В результате избиения пострадали двое пограничников, причем из них одна - женщина-офицер. У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы женщина-офицер пострадала больше всего. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы, поэтому сейчас рассматривается вопрос о госпитализации их в Киев, в Центральный клинического госпиталя, чтобы более тщательно их обследовать и оказать необходимую медицинскую помощь уже на этапе устранит ния результатов избиения", - рассказал О.Слободян.

Он также добавил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить местная полиция.

"На данный момент известно, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке", - уточнил представитель Госпогранслужбы.

В то же время, комментируя ситуацию, О.Слободян отметил, что "это может свидетельствовать о недостатках информационной политики Украины".

"На каждый такой случай нужно обращать тщательное внимание, потому что это такие определенные маркеры, которые показывают слабые места информационных компаний, которые проводят в Украине. Ибо вопрос языка, к сожалению, - это вопрос политический, хотя это не должно таким быть. Вопрос языка - это вопрос совести, гражданской ответственности, но это не должно быть политическим аспектом", - резюмировал О.Слободян.