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08:00 19.06.2018

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

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Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян в понедельник обсудил с делегацией из Шанхая, во главе с вице-мэром города Сюй Кунлин, возможности взаимного партнерства.

Как сообщает в понедельник пресс-служба КГГА, стороны договорились о расширении и углублении взаимного сотрудничества не только в инфраструктурной и транспортной сферах, но и в туристической и в IT-взаимодействии.

"Я считаю Китай в целом и Шанхай в частности крайне важными для Киева стратегическими партнерами. И убежден, что мы должны развивать не только уже определенные нами как перспективные инфраструктурный и дорожный направления. Я был в Китае дважды за последние несколько месяцев и понимаю: страна достойна для контакта и как технологический лидер, и как туристическое направление. Собственно, направлений очень много, показатели развития Шанхая впечатляющие, и мы хотели бы не просто перенимать опыт - мы предпочитаем выступать полноправными партнерами с интересными инвестиционными проектами", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

По его словам, Киев имеет серьезные перспективы для развития, особенно, "если выбирать для ориентирования города, которые разумно и планово развиваются".

"Шанхай не только готов подписывать с Киевом официальные документы – гости из Поднебесной хотят действительно теплых партнерских отношений. И мы поддерживаем это, мы настроены на то, чтобы быть взаимно полезными", - подчеркнул Д.Давтян.

В КГГА планируют рабочий визит украинских чиновников в китайский мегаполис, а также участие Украины в Первой китайской международной выставке импорта, которая состоится в ноябре в Шанхае.

Участие в выставке уже подтвердили 128 стран, отметили гости.

Теги: #киев #сотрудничество #украина #шанхай
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