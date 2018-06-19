Уличный активист Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

Уличный активист Сергей Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве левой руки, ранение которой он получил в ходе столкновения с двумя мужчинами около месяца назад.

В сообщении на странице в Facebook он написал, что намерен продолжить свою общественную деятельность. А также, что намерен способствовать расследованию дела по факту столкновения с двумя мужчинами, в результате которого один из его противников был убит, а сам С.Стерненко и второй противник получили ножевые ранения.

Как сообщалось, данное силовое столкновение произошло поздно вечером 24 мая т.г.

В ходе прямой трансляции с места событий активист заявил, что смертельное ранение одному из мужчин он нанес своим ножом. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Позднее он отказался от своих слов, заявив, что этот нож принадлежал нападавшим.

Полиция квалифицировала инцидент по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие рассматривает все версии случившегося: от бытового конфликта до нападения на С.Стерненко в связи с его общественной деятельностью. По состоянию на 19 июня подозрение в данном деле никому не предъявлено.

Спустя примерно неделю после инцидента С.Стерненко покину Одессу "для лечения в Киеве".

Ранее, 1 мая, неизвестные уже устраивали покушение на С.Стерненко. Неизвестный мужчина выстрелил в него из пистолета травматического действия. Пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, активист смог задержать стрелявшего.

Полиция по данному факту начала уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Всего в результате оперативно-следственных действий были задержаны два человека. Позднее Р.Форостяк заявил, что полиция установила и исполнителей, и посредников, и заказчика данного нападения, и дело считается раскрытым.