Боевики 28 раз обстреляли позиции сил ВСУ в понедельник, ранены двое военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получили 2 украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Всего враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вел из тяжелого вооружения. В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук во вторник утром.

Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих.

На мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, боевики применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сводке.