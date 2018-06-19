События

07:13 19.06.2018

Боевики 28 раз обстреляли позиции сил ВСУ в понедельник, ранены двое военных

1 мин читать
Боевики 28 раз обстреляли позиции сил ВСУ в понедельник, ранены двое военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получили 2 украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Всего враг 28 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вел из тяжелого вооружения. В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено 1 боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук во вторник утром.

Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих.

На мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, боевики применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

Уличный активист Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

В Киеве с поличным задержаны похитители 100м кабеля связи

С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева в Киеве будет частично закрыто

Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине подготовили письмо с оценкой окончательной редакции законопроекта о нацбезопасности

Бывшая жена нардепа Геращенко рассказала "много интересного" в суде по делу Кернеса

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил

США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

В течение последних четырех лет удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости – Порошенко

Порошенко: моя цель - победить коррупцию в Украине

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

Омбудсмены Украины и РФ обсуждают даты визитов к заключенным и возможность синхронно осуществить первые из них

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА