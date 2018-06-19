В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

С 19 по 29 июня будет частично ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Рыльского с ул. Владимирской в Киеве, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 по 29 июня в связи с ремонтом покрытия ул. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской будет частично ограничено движение транспорта", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".