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06:51 19.06.2018

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

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В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

С 19 по 29 июня будет частично ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Рыльского с ул. Владимирской в Киеве, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 по 29 июня в связи с ремонтом покрытия ул. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской будет частично ограничено движение транспорта", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
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