В Киеве с поличным задержаны похитители 100м кабеля связи

Столичные правоохранители задержали группу лиц, которые оставили без связи жителей Соломенского района, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Мужчины вырезали более 100 метров кабеля связи, который хотели сдать в пункт приема металлолома. С похищенным их заметили полицейские и задержали на месте", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник.

В информации уточняется, что около 2.00 при отработке территории Соломенского района столицы на ул.Скрипника правоохранители заметили четырех человек, которые несли мотки кабеля. При появлении правоохранителей мужчины занервничали и даже пытались избавиться проводов. Их остановили для установления личности и происхождения кабеля связи.

"Мы выяснили, что провода общим весом около 60 кг мужчины вырезали неподалеку и несли в пункт приема металлолома, где планировали получить за это деньги. Факт кражи впоследствии подтвердили сотрудники соответствующей организации. Поэтому похищенное мы изъяли, а правонарушителей задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины" – рассказал начальник криминальной полиции Соломенского управления полиции Сергей Борданов.

Задержанные - уроженцы Закарпатской области, 1994, 1996, 1997 и 1998 годов рождения. Двое из них - родные братья, которые в прошлом году попадали в поле зрения правоохранителей Днепровского района столицы за совершение имущественного преступления.

"Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы", - отметил С.Борданов.