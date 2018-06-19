События

05:03 19.06.2018

С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева будет частично закрыто

1 мин читать
С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева будет частично закрыто

В связи с ремонтом ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 июня в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственному переулку", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине подготовили письмо с оценкой окончательной редакции законопроекта о нацбезопасности

Бывшая жена нардепа Геращенко рассказала "много интересного" в суде по делу Кернеса

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

В течение последних четырех лет удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости – Порошенко

Порошенко: моя цель - победить коррупцию в Украине

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

Мебель, документы и оргтехника сгорели ночью в одном из кабинетов Центрального автовокзала Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

Трамп готов внести изменения в соглашение о перемирии на Корейском полуострове в обмен на денуклеаризацию КНДР

Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

Омбудсмены Украины и РФ обсуждают даты визитов к заключенным и возможность синхронно осуществить первые из них

Пожар на неработающей трансформаторной подстанции на Рокитновском стеклозаводе ликвидирован - ГСЧС

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявляет, что в "списке 47" значился сын Авакова

Суд отпустил второго совладельца птицекомплекса "Агромарс" и директора филиала под залог

В Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА