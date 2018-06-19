С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева будет частично закрыто

В связи с ремонтом ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 19 июня в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ул. Генерала Родимцева движение транспорта на участке от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина будет закрыто. Объезд участка будет осуществляться по Сельскохозяйственному переулку", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".