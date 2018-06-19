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04:14 19.06.2018

США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

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США не меняют позицию по Крыму – Госдеп

Политика США в отношении Крыма остается неизменной, заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что американский президент Дональд Трамп считает полуостров российским.

"Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга для журналистов.

По его словам, американские санкции в отношении РФ по Крыму "будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине".

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Д.Трамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.

Теги: #крым #сша #позиция
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