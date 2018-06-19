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02:34 19.06.2018

Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине подготовили письмо с оценкой окончательной редакции законопроекта о нацбезопасности

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Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине подготовили письмо с оценкой окончательной редакции законопроекта о нацбезопасности

Главы представительств ЕС, США и НАТО в Украине дали оценку наработанному ко второму чтению законопроекту о национальной безопасности, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Действительно, вот это письмо-отзыв на законопроект, поданный президентом Украины, о национальной безопасности. Оно подписано послом США в Украине Мари Йованович, послом Евросоюза в Украине Хью Мингарелли и послом НАТО в Украине Александром Винником и руководителем совещательной миссии по вопросам реформы украинского законодательства Линкевичусом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"15 числа по результатам встречи мы ликвидировали замечания по девяти сферам, которые были высказаны нашими западными партнерами. Речь идет об усилении общественного контроля над сектором безопасности и обороны, об усилении демократического гражданского контроля над военной организацией, правоохранительными органами, разведывательными органами. В частности речь идет об усилении парламентских полномочий относительно контроля сектора безопасности, о четком разграничении сил безопасности и сил обороны", - рассказал нардеп.

Теги: #законопроект #украина #нацбезопасность
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