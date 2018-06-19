Бывшая жена нардепа Геращенко рассказала "много интересного" в суде по делу Кернеса

Киевский райсуд Полтавы в понедельник допросил двух свидетелей защиты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Сегодня была допрошена Виктория Грецкая-Миргородская, бывшая жена Геращенко (нардепа Антона Геращенко - ИФ), которая рассказала очень много интересного. В частности, по ее словам, именно Геращенко был идейным вдохновителем всей этой ситуации с преследованием Кернеса, это была его идея. Второй свидетель, которого допросили сегодня, - еще один судмедэксперт, который проводил экспертизу носа (потерпевшего - ИФ) и пришел к выводу, что если травма и была получена, то не в те сроки, о которых говорит потерпевший", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

По его словам, в понедельник защита открыла также ряд своих доказательств.

Следующее заседание назначено на 25 июня.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.