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01:22 19.06.2018

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

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Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

Трамвайные маршруты №№ 28, 33К в Киеве на протяжении с 18 по 22 июня в ночное время будут менять распорядок своей работы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В ночь на 18, 19, 20, 21, 22 июня (с 00:01 до 4:50) вносятся изменения в работу трамвайных маршрутов №№ 28, 33К в связи с заменой трамвайного узла на ул. Гната Хоткевича", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в понедельник со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В информации уточняется, что последние отправления трамваев в рейс по маршруту трамваев № 28 от ул. Милославской в 23:08; от ст. м. "Лесная" в 22:32; трамваев № 33К от ул. Александра Сабурова в 23:33; от ул. Павла Усенко в 22:59.

Также отмечается, что заезды и выезды будут скорректированы.

Теги: #киев #изменения #украина #трамвай
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