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00:56 19.06.2018

Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

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Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, в рамках которого стороны обсудили итоги сингапурского саммита и дальнейшие шаги по денуклеарзации Корейского полуострова.

"17 июня госсекретарь Помпео поговорил с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва и обсудил последующие шаги после исторического саммита в Сингапуре", - говорится в сообщении на сайте госдепа США.

"Оба лидера подтвердили обязательства поддерживать тесную координацию и согласились с необходимостью сохранять давление на КНДР до полной денуклеаризации", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #южкорея #сша #переговоры #кндр
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