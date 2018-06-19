Помпео обсудил с главой южнокорейского МИД дальнейшие шаги по денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, в рамках которого стороны обсудили итоги сингапурского саммита и дальнейшие шаги по денуклеарзации Корейского полуострова.

"17 июня госсекретарь Помпео поговорил с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва и обсудил последующие шаги после исторического саммита в Сингапуре", - говорится в сообщении на сайте госдепа США.

"Оба лидера подтвердили обязательства поддерживать тесную координацию и согласились с необходимостью сохранять давление на КНДР до полной денуклеаризации", - подчеркивается в сообщении.