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23:15 18.06.2018

Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

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Канцлер ФРГ и премьер Италии обсудят в Берлине миграцию

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник на переговорах в Берлине обсудят вопросы миграции, сообщила политик журналистам перед началом беседы.

"Мы хотим обсудить наши проблемы, поэтому речь пойдет о европейском сотрудничестве. Италия - это одна из стран, в которой зарегистрировано очень много беженцев", - сказала А.Меркель. По ее словам, политики обсудят проблемы в Ливии и то, как сделать так, чтобы ливийское правительство лучше заботилось о беженцах.

"Германия тоже сильно затронута миграцией и поэтому сегодня мы будем говорить о том, как нам улучшить двухстороннее сотрудничество в этой сфере. Мы хотим поддержать стремление Италии к солидарности и надеемся, что Германия тоже найдет понимание в вопросах солидарности по проблемам миграции", - отметила канцлер.

По ее словам, власти Германии и Италии также едины в намерении усилить пограничное агентство ЕС Frontex. В целом, сказала А.Меркель, ФРГ хочет продолжать тесное сотрудничество с Италией.

В свою очередь Д.Конте сказал, что Италия не может и дальше в одиночку решать проблемы миграции.

"Германии известно, что феномен миграции имеет много аспектов и может иметь политические, социальные, юридические, экономические последствия. Без укрепления европейского регулирования феномен миграции не может оставаться без контроля. Италия не может действовать в одиночку", - сказал Д.Конте журналистам.

Германия среди стран ЕС лидирует по числу заявок на получение статуса беженца - по данным агентства Евросоюза по делам беженцев EASO, в 2017 году в Германии было подано 222 тысячи 560 заявлений, в 2016 году - 745 тысяч 155 заявлений. Италия находится на втором месте по числу беженцев - там было подано 128 850 заявлений.

Теги: #миграция #италия #дебаты #германия
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