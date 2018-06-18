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23:02 18.06.2018

В течение последних четырех лет удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости – Порошенко

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В течение последних четырех лет удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в течение последних четырех лет в стране удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие 27 лет независимости.

"Это (создание специального антикоррупционного суда – ИФ) не первая серьезная реформа в Украине с 2014 года. Приведу лишь один пример: система электронного декларирования, в которой украинские чиновники и политики должны сообщать о своих активах, является одной из наиболее прогрессивных и эффективных средств выявления коррупции в мире", – говорится в статье П.Порошенко, опубликованной в "The Washington Post" за 18 июня 2018 года.

Кроме того глава государства назвал и другие результаты борьбы с коррупцией в Украине.

"Наша четырехлетняя борьба с коррупцией уже принесла успешные результаты в закрытии коррупционных схем при незаконном возврате НДС. Мы вернули $1,5 млрд украденных государственных средств из-за рубежа. Реализация Pro-Zorro, открытой системы закупок, прекратила коррупции в государственных контрактах и использования государственной газотранспортной компании "Нафтогаз Украины", как прибыльного источника для политических лидеров. Фактически "Нафтогаз Украины", который поглощал более 3 процентов ВВП Украины за счет субсидий, является сегодня крупнейшим источником поступлений в государственный бюджет", – написал президент в своей статье.

Он также отметил изменения в работе банковского сектора.

"Мы существенно очистили банковский сектор, включая национализацию Приватбанка, который в течение последнего десятилетия отмыл $5,5 млрд по схемам олигархов, которые хотят продолжать использовать старые коррупционные пути", – говорится в статье.

Кроме того П.Порошенко уверен, что реформы дали результаты для всех украинцев, в том числе "позволяя нашим гражданам путешествовать безвизовым режимом в пределах Шенгенской зоны".

Теги: #президент #украина #реформы #washington_post
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