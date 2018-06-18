Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина может получить томос об автокефалии Украинской православной церкви в осязаемом будущем.

"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в осязаемой перспективе. Я также над этим работаю.... Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", - сказал министр в интервью "5 каналу" в понедельник.

Министр отметил, что процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.

"Для нас этот томос, конечно тут есть политика, тут есть путь к дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих, которым в российской церкве рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканоничные", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду", - добавил П.Климкин.