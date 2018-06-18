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18:46 18.06.2018

Омбудсмены Украины и РФ обсуждают даты визитов к заключенным и возможность синхронно осуществить первые из них

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Омбудсмены Украины и РФ обсуждают даты визитов к заключенным и возможность синхронно осуществить первые из них

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с российской коллегой сообщила, что они обсудили возможность синхронно осуществить первые визиты к заключенным, даты поездок еще не определены.

"Завершилась встреча с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудили возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время", - сказано в сообщении, опубликованном на странице Л.Денисовой в Facebook в понедельник по итогам встречи с российским омбудсменом.

"Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую предоставляли друг другу в письмах. Даты визитов еще обсуждаем", - добавила омбудсмен.

Пресс-служба уполномоченного Верховной Рады цитирует Л.Денисову: "Я думаю, что, все-таки, доверие – это главное, что должно быть в основе визитов к нашим гражданам".

Теги: #заключенные #омбудсмен #денисова #визиты
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