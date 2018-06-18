Пожар на неработающей трансформаторной подстанции на Рокитновском стеклозаводе ликвидирован - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на неработающей трансформаторной подстанции на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод", никто не пострадал, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области.

Как указано в сообщении ГУ ГСЧС на странице в Фейсбуке, пожар возник в неэксплуатируемом трансформаторном помещении в понедельник утром, площадь пожара составила около 400 кв.м.

В 11.50 пожар был локализован, в 14.52 - полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"В результате пожара огонь уничтожил крышу неэксплуатируемой трансформаторной подстанции, повреждены стены покрытия и перекрытия. Благодаря профессиональным действиям спасателей спасены четыре смежные здания и готовая продукция. (…) Причины пожара и причиненный ущерб устанавливают специалисты", - говорится в сообщении.