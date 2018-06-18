Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

Украинцы будут отдыхать с четверга, 28 июня, по воскресенье, 1 июля, - четыре дня подряд.

Согласно распоряжению Кабинета министров №1 от 11 января, правительство приняло решение рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2018 году рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня. Таким образом, у украинцев будут четыре выходных подряд (с 28 июня по 1 июля).

Отмечается, что данное решение принято с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 28 июня Дня Конституции Украины.

В то же время, специальный режим работы банков в указанные дни определяет Национальный банк Украины.