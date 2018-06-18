Суд отпустил второго совладельца птицекомплекса "Агромарс" и директора филиала под залог

Печерский районный суд Киева отпустил под залог задержанных по подозрению в загрязнении окружающей среды в Киевской области совладельца ООО "Комплекс "Агромарс" Евгения Сигала и директора филиала компании Ивана Зозулю.

Согласно информации пресс-службы юридической компании Equity, команда адвокатов которой защищает права подозреваемых в суде, было оспорено определение Печерского райсуда Киева и в результате судебного рассмотрения Апелляционным судом Киева размер залога (как альтернативной меры пресечения) был снижен до 5 млн грн для каждого подозреваемого.

"Необходимые суммы были внесены на депозитарный счет суда и собственники агрохолдинга Марина и Евгений Сигал, а также директор филиала Иван Зозуля были освобождены под залог и сейчас уже находятся со своими семьями", - сообщили в пресс-службе юридической компании.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева ранее отпустил под залог в 90 млн грн одного из владельцев ООО "Комплекс "Агромарс" Марину Сигал.

Ранее суд избрал владельцам ООО "Комплекс "Агромарс" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.

Кроме того, суд избрал директору структурного подразделения Ивану Зозуле такую же меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

ГПУ и Национальная полиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс "Агромарс" в рамках дела о причинении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн. В рамках дела 6 июня в Киевской области было проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях "Агромарса".

В феврале 2018 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила крупную свалку трупов погибшей птицы, образовавшейся вблизи филиала "Гавриловский птицеводческий комплекс" "Агромарс".

"Агромарс" - второй по объему производства производитель мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские курчата"), вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.).

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

"Комплекс Агромарс" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 6,7% – до 86,63 млн грн, сократив выручку на 15,3% – до 2 млрд 287,22 млн грн.

Согласно госреестру, владельцами ООО "Комплекс Агромарс" являются Евгений и Марина Сигал в долях 49,994% на 50,006%.