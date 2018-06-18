В Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине по состоянию на 18 июня 2018 года на учете находится 1 млн 510 тыс. 708 внутренне перемещенных лиц, сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 18 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 510 тыс. 708 переселенцев или 1 млн 235 тыс. 400 семей с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в понедельник.

При этом отсутствует информация о выплате помощи на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Как сообщалось, по состоянию на 12 февраля на учете в Украине состояло 1,4 млн 427 тыс. переселенцев, на 2 мая - 1 млн 500 тыс. человек.