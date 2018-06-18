События

16:49 18.06.2018

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

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Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Апелляционный суд г.Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации приготовления к теракту в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение Апелляционный суд вынес в понедельник, отказав в удовлетворении апелляции стороны защиты Б.Германа.

В ходе судебного заседания защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости исходя из отсутствия рисков. Сторона обвинения выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, вынося решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Как сообщалось, 31 мая 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство А.Бабченко.

Информация об убийстве А.Бабченко появилась вечером 29 мая, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду организаторе "убийства" А.Бабченко, им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман.

Теги: #подозреваемый #суд #бабченко
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