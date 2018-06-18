События

15:18 18.06.2018

На Тарутинском полигоне проходят учения флотских артиллеристов – Минобороны

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На Тарутинском полигоне проходят учения флотских артиллеристов – Минобороны

 На Тарутинском общевойсковом военном полигоне (Одесская область) проводятся плановые мероприятия по боевой подготовке артиллеристов Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщил представитель командования ВМС ВСУ Денис Зубрицкий.

"Именно сейчас на территории Тарутинского общевойскового полигона проводятся плановые мероприятия боевой подготовки отдельного артиллерийского дивизиона ВМС ВСУ. В частности, там проходит боевое слаживание артиллерийских батарей", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам Д.Зубрицкого, параллельно на полигоне проходят мероприятия по восстановлению учебной материально-технической базы.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года более 2,8тыс. га земель Тарутинского общевойскового полигона были возвращены в собственность Министерства обороны Украины.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что указанные земли стоимостью более 79 млн грн предназначены для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки. Однако незаконным решением местной райгосадминистрации они были исключены из состава земель обороны и предоставлены в пользование частному обществу для выращивания сельскохозяйственной продукции.

17 октября 2017 года Хозсуд Одесской области удовлетворил исковое заявление военного прокурора Белгород-Днестровского гарнизона в интересах Министерства обороны о признании недействительными договоров аренды земли и истребовании земельных участков общей площадью более 2,8тыс. га.

Теги: #учения #вмс_всу #одесская_область
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