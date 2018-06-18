События

14:52 18.06.2018

В зоне ООС на Донбассе в минувшие сутки были травмированы военные медики, которые эвакуировали раненого

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В зоне ООС на Донбассе в минувшие сутки были травмированы военные медики, которые эвакуировали раненого

 В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в воскресенье, 17 июня, в ходе вражеского обстрела получили травмы украинские военные медики, которые занимались эвакуацией раненого, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки боевые травмы получили трое наших бойцов. Среди травмированных – военные медики, которые во время обстрела наших укреплений, занимались эвакуацией раненого защитника", - сообщил А.Мотузяник на брифинге в понедельник в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также один украинский военный за минувшие сутки был ранен во время вражеского обстрела в районе Крымского на луганском направлении.

"Все раненые и травмированные были оперативно доставлены в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - рассказал спикер Минобороны.

С начала понедельника, 18 июня, по состоянию на 9:00 утра зафиксированы пока только 2 вражеские огневые провокации, но они идентифицированы как прицельные.

"В частности, ночью, на донецком направлении, позиции защитников Павлополя и Гнутово были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия… Потерь среди подразделений Объединенных сил от начала текущих суток нет", - сообщил А.Мотузяник, отметив, что украинские военные открывали адекватный ответный огонь.

Теги: #оос #раненые #обстрелы
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