На ЧАО "Рокитновский стеклозавод" горит трансформаторная подстанция

В 10:25 понедельника в Службу спасения Ривненской области поступило сообщение о пожаре в с.Рокитне на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" и в настоящее время ликвидация возгорания продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины ЧС в области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной здании (кирпичное, крытая шиферная). На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Бойцы ГСЧС продолжают ликвидацию возгорания.