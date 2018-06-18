События

14:16 18.06.2018

На ЧАО "Рокитновский стеклозавод" горит трансформаторная подстанция

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В 10:25 понедельника в Службу спасения Ривненской области поступило сообщение о пожаре в с.Рокитне на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" и в настоящее время ликвидация возгорания продолжается, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины ЧС в области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной здании (кирпичное, крытая шиферная). На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Бойцы ГСЧС продолжают ликвидацию возгорания.

Теги: #гсчс #ривненская_область #пожар
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