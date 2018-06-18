События

14:10 18.06.2018

Новый король Таиланда станет богаче на миллиарды долларов

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкон получит в свое распоряжение все богатства королевской семьи, оценивающийся в миллиарды долларов, однако ему придется заплатить налоги с этих средств.

Как пишет CNN, власти Таиланда отменили существовавший в стране с 1936 года закон, согласно которому средства короны разделялись на различные категории активов и управлялись раздельно. Теперь король стал единственным владельцем всех средств.

Управляющая организация Crown Property Bureau, ранее управлявшая королевскими активами, отчиталась о переводе акций двух компаний, Siam Cement Public Company и Siam Commercial Bank Public Company, на сумму свыше $7 млрд на личный счет короля.

Как говорится в пояснении, эти средства "подлежат такому же налогообложению, как и активы любых граждан Таиланда".

Совокупный размер королевского состояния неизвестен, но по данным Forbes, составлял порядка $30 млрд на 2012 год. Если эта сумма верна, монархи Таиланда являются одной из самых богатых королевских семей мира.

Маха Вачиралонгкон стал королем Таиланда в декабре 2016 года. Он является десятым представителем династии Чакри, правящей страной с 1782 года.

Теги: #тайланд #король #состояние
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