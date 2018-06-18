События

13:48 18.06.2018

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

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Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 350 человек

Порядка 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии, сообщает в понедельник телеканал Эн-Эйч-Кей.

Ранее сообщалось о более 200 пострадавших.

Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами.

Землетрясение спровоцировало три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что существует возможность другого крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около 08:00 по местному времени.

Теги: #япония #землетрясение
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