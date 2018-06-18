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13:11 18.06.2018

Спикер МИД Украины об обысках у крымских татар: Мы документируем факты преступлений

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Спикер МИД Украины об обысках у крымских татар: Мы документируем факты преступлений

 В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз выразили протест Российской Федерации в связи с обысками в домах крымских татар в оккупированном Крыму, и сообщили о документировании фактов преступлений.

"Продолжается дискриминация крымских татар. Опять обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ. Факты преступлений документируем", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Ранее в этот день организация "Крымская солидарность" на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что в оккупированном РФ Крыму в г.Старый российские правоохранители провели обыски в жилье крымских татар и задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.

"Приехал ОМОН в 6:40 утра к Сейтумерову Юнусу. В доме вместе с ним находились жена и дети", - сообщили в организации, отметив, что после окончания обыска Ю.Сейтумерова и его дочь увезли в г.Симферополь.

Теги: #крым #протест #татары #обыски #мид
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