Спикер МИД Украины об обысках у крымских татар: Мы документируем факты преступлений

В Министерстве иностранных дел Украины в очередной раз выразили протест Российской Федерации в связи с обысками в домах крымских татар в оккупированном Крыму, и сообщили о документировании фактов преступлений.

"Продолжается дискриминация крымских татар. Опять обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ. Факты преступлений документируем", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Ранее в этот день организация "Крымская солидарность" на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила, что в оккупированном РФ Крыму в г.Старый российские правоохранители провели обыски в жилье крымских татар и задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.

"Приехал ОМОН в 6:40 утра к Сейтумерову Юнусу. В доме вместе с ним находились жена и дети", - сообщили в организации, отметив, что после окончания обыска Ю.Сейтумерова и его дочь увезли в г.Симферополь.