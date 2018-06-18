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12:45 18.06.2018

Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

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Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании ВАКС

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании в понедельник единогласно поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда", - вынес на голосование вопрос глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было поддержано единогласно.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). 11 июня президент подписал его.

14 июня президент Украины, в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины, направил в Высший совет правосудия законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

16 июня П.Порошенко заявил, что планирует во вторник, 19 июня, зарегистрировать в Верховной Раде этот законопроект в случае его поддержки ВСП. Он выразил надежду, что позитивное решение Высшего совета правосудия даст ему возможность уже во вторник зарегистрировать законопроект в парламенте. Президент отметил, что определит его как неотложный и будет просить Верховную Раду проголосовать за него "в первом чтении и в целом, чтобы эта составляющая нашего пути по созданию Антикоррупционного суда была пройдена максимально быстро".

Теги: #всп #закон #антикоррупционный_суд
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