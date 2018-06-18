САП пока не получила решения суда о возобновлении расследования в отношении Злочевского, но выполнит его после получения полного текста решения

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что о решении Соломенского районного суда г.Киева об отмене прекращения уголовного производства, котором фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, узнали из СМИ.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что о решении Соломенского районного суда об отмене постановления о прекращении уголовного производства внесенного в Единый реестр досудебных расследований под №42015000000001142 от 16 июня 2015 года, узнала из сообщений в СМИ. САП не принимала участие в данном заседании, поскольку не была уведомлена как о самом факте обжалования постановления о прекращении производства, так и о дате и времени судебного заседания, поэтому прокуроры не имели возможности предоставить объяснения по существу", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП в понедельник.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что САП выполнит это решение суда после получения полного текста решения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соломенский райсуд г.Киева возобновил расследование в отношении экс-главы Минэкологии Н.Злочевского. Так, п решению суда, решение прокурора о прекращении дела по незаконной выдаче чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанным с Н.Злочевским, отменен.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Н.Злочевский, которые в 2015-2016 годах передала в НАБУ. В частности, производства по факту совершения должностными лицами Министерства экологии в 2011-2013 годах при проведении процедур закупок завладения бюджетными средствами, злоупотребление своим служебным положением и служебная подделка ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), а также производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, по словам Л.Сарган, с июля 2016 года Генпрокуратура осуществляла досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Н.Злочевского в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины), по подозрению главного бухгалтера ООО "ЭСК "Эско-Север" в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины), и по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины".

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что по результатам досудебного расследования не установлено нарушений налогового законодательства по вопросам уплаты налога на доходы физических лиц Н.Злочевским, что подтверждается решением Центрального уголовного суда Великобритании от 21 января 2015 года. В связи с чем, 1 ноября 2016 года прокурором вынесено постановление о прекращении производства в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Л.Сарган сообщила, что по результатам следствия в отношении должностных лиц указанных субъектов хозяйствования группы компаний Burisma Holdings в суд направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности, в связи с полным возмещением причиненных убытков, которые судом удовлетворены. В целом сумма уплаты в государственный бюджет составила почти 200 млн грн.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что САП 1 августа 2017 года закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Минэкологии своим служебным положением при выдаче спецразрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), которое открыла Генпрокуратура в декабре 2015 года и передала в НАБУ по подследственности.

Burisma Holdings владеет контрольным пакетом ООО "Куб-Газ", украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ. Бенефициаром Burisma является Н.Злочевский.