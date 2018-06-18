Мебель, документы и оргтехника сгорели ночью в одном из кабинетов Центрального автовокзала Киева

В 3:25 понедельника в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе на Московской площади, 3, где расположено здание столичного Центрального автовокзала.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, на 2-м этаже 3-этажного здания Центрального автовокзала в стене коридора, в месте групповой прокладки электрокабелей, возник пожар с последующим распространением огня на служебное помещение", - сообщает пресс-служба столичного главка ГСЧС.

В информации отмечается, что из-за высокого напряжения в электрокабеле (380 вольт), спасатели не могли приступить к тушению пожара. После приезда представителей "Киевэнерго", электроснабжение было отключено и пожарные начали ликвидировать возгорание.

"В 5:16 пожар на площади 15 кв. м был локализован, а в 05: 18 ликвидирован. Вследствие сгорела и повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении… К счастью, погибших и травмированных нет", - сообщили в Госслужбе по ЧС.