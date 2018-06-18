Авиация Израиля нанесла удар по целям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по девяти целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщили израильские военные в понедельник.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по девяти военным целям, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении.

Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами с целью поджога засушливых земель и лесов.

"Эти террористические акты несут в себе угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб значительным территориям на израильской территории", - отметили военные.

О жертвах и пострадавших в результате авиаударов не сообщается.