События

08:41 18.06.2018

Министр обороны Германии просит еще 25 млрд евро сверх суммы, предусмотренной для бундесвера Минфином

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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила предоставить дополнительные 25 млрд евро вооруженным силам Германии (бундесвера), сообщила газета Bild.

Так, она просит дополнительные 15 млрд евро до 2021 года и еще 10 млрд евро на 2022 год сверх того, что предусмотрено министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.

В докладе министерства обороны Германии, на который ссылается газета, говорится, что дополнительные средства нужны для закупки вооружений, а также для содержания техники и персонала.

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности Германии оборонным планам НАТО, отметив, что ФРГ улучшила оснащение бундесвера и повысила взносы на оборону. Она заявила, что, согласно плану, на 2024 год расходы на оборону должны составить 1,5% ВВП.

Теги: #бундесвер #средства #запрос #фрг
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