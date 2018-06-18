Министр обороны Германии просит еще 25 млрд евро сверх суммы, предусмотренной для бундесвера Минфином

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен попросила предоставить дополнительные 25 млрд евро вооруженным силам Германии (бундесвера), сообщила газета Bild.

Так, она просит дополнительные 15 млрд евро до 2021 года и еще 10 млрд евро на 2022 год сверх того, что предусмотрено министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.

В докладе министерства обороны Германии, на который ссылается газета, говорится, что дополнительные средства нужны для закупки вооружений, а также для содержания техники и персонала.

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности Германии оборонным планам НАТО, отметив, что ФРГ улучшила оснащение бундесвера и повысила взносы на оборону. Она заявила, что, согласно плану, на 2024 год расходы на оборону должны составить 1,5% ВВП.