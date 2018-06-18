События

05:52 18.06.2018

Жертвами мощного землетрясения в Японии могли стать два человека

1 мин читать
Жертвами мощного землетрясения в Японии могли стать два человека

Два человека могли стать жертвами землетрясения в японской префектуре Осака в понедельник, сообщают местные СМИ.

По их данным, под обрушивавшейся стеной одного из домов оказались пожилой мужчина и девочка-подросток. Кроме того, несколько человек пребывают в состоянии "кардиопульмонального шока".

Информация СМИ пока не подтверждается официальными источниками. Ранее представитель правительства на основе первичных данных заявил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших.

Как ранее сообщило Метеорологическое агентство Японии, землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 по Киеву) в японской префектуре Осака. Позднее магнитуда землетрясения была повышена агентством до 6,1.

По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.

Теги: #япония #жертвы #землетрясение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

С начала года в результате боев на Донбассе погибли 29 человек, ранены 109

В Эстонии отмечается День траура по жертвам массовой депортации 1941 года

Одиннадцать человек погибли после столкновении катамарана и баржи в Волгограде

В Запорожье за сутки произошло два смертельных ДТП с "маршрутками"

Япония выразила протест РФ из-за планов проложить линии связи на Курилы

Истребитель ВВС F-15 потерпел крушение у берегов Японии

В Изюме в результате ДТП с участием полицейского автомобиля 1 человек погиб, двое в тяжелом состоянии в больнице

Четверо людей погибли из-за падения микроавтобуса со школьниками в овраг в Грузии

Число жертв извержения вулкана в Гватемале превысило 100 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Луганской области полиция изъяла боеприпасы

Суд в Армении оставил под стражей депутата Григоряна, задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия

Пятеро иммигрантов погибли при попытке скрыться на машине от властей в США

В воскресенье боевики три раза обстреляли позиции ВСУ

Жарко и сухо будет в Украине в начале недели, лишь на севере страны пройдут грозы

Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева – правоохранители

Женщина-велосипедист погибла, трое подростков-велосипедистов пострадали в ДТП под Харьковом

На юге Казахстана потерпел аварию пассажирский поезд: погиб подросток, три человека пострадали

В центре Киева завершился Марш равенства

В Киеве 17 июня ожидается гроза и кратковременный дождь – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА