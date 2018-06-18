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05:51 18.06.2018

В Луганской области полиция изъяла боеприпасы

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В селе Малохатка Старобельского района Луганской области полиция изъяла корпус гранаты Ф-1, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18, сообщает пресс-служба Нацполиции.

 

"В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконного оружия, сотрудники Старобельского отдела полиции изъяли в домовладении 52-летнего мужчину взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

 

Полицейские провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1, запал УЗРГМ, 30 патронов калибра 5,45 мм, сигнальную ракету и тубус РПГ-18.

 

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - добавили в полиции.

Теги: #луганск #боеприпасы #изъятие
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