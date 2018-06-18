Суд в Армении оставил под стражей депутата Григоряна, задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия

Задержанный по подозрению в незаконном хранении оружия депутат парламента Армении, отставной генерал, председатель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян останется под стражей.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", суд первой инстанции в воскресенье отклонил жалобу адвоката депутата Гранта Ананяна в связи с решением следственного органа о задержании парламентария.

М.Григорян был задержан Службой национальной безопасности в 17:30 в субботу, срок задержания истекает через 72 часа с момента задержания. За это время он должен быть либо освобожден, либо генпрокурор республики должен выступить с ходатайством о лишении М.Григоряна депутатской неприкосновенности.

В субботу Служба национальной безопасности Армении вместе с М.Григоряном задержала также "криминального авторитета" Артура Асатряна, известного как "Дон Пипо". Вместе с ним были задержаны четыре гражданина России.

В СНБ заявляют о расследовании уголовного дела, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него.

В руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии назвали задержание депутата незаконным и политически мотивированным.

Союз добровольцев "Еркрапа" был основан в 1993 году участниками карабахской войны.

Последние несколько дней в городе Эчмиадзин, где проживает задержанный депутат, и Ереване проходят две разные акции протеста - с требованием отставки мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, который является сыном М.Григоряна, и с требованием освобождения М.Григоряна.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что М.Григорян задержан не только по подозрению в незаконном хранении оружия, но и в присвоении предназначенной для армии помощи.

"Задержание М.Григоряна не связано только с большим количеством оружия, а связано с подозрениями, что он участвовал и был вовлечен в процессы по краже и присвоению помощи, собранной для армии и народа Карабаха. К примеру, он присвоил собранные школьниками для военнослужащих продукты питания, которым кормил своих зверей - медведей, львов и собак", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, есть основания полагать, что он присвоил и другую помощь народу и армии Карабаха.

"Эти подозрения обосновываются результатами обысков в его доме и особняке. В скором времени вы увидите видеокадры Службы национальной безопасности. Никто не опровергает, что М.Григорян - герой Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Но даже героям не дано право красть и присваивать собранную школьниками помощь, чтобы кормить своих зверей", - отметил Н.Пашинян.

Премьер Армении также заявил, что есть также подозрения, что М.Григоряном присвоены предназначенные для армии техсредства, в частности, автомобили.