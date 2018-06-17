В воскресенье боевики три раза обстреляли позиции ВСУ

Незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушали режим прекращения огня с полуночи по состоянию на 18.00 воскресенья, сообщается на странице Операции объединенный сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня", - говорится в сообщении штаба.

Боевики с 7 утра до 18 часов один раз открывали провокационный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ возле населенного пункта Лебединское, на Мариупольском направлении.

Объединенные силы на провокации врага не отвечали. По состоянию на текущие сутки потерь не зафиксировано.