События

17:12 17.06.2018

Жарко и сухо будет в Украине в начале недели, лишь на севере страны пройдут грозы

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Жарко и сухо будет в Украине в начале недели, лишь на севере страны пройдут грозы

В ближайшие сутки, 18 июня, термический фон в Украине почти не изменится, а влажность, кроме севера и запада страны, уменьшится, сообщают в Укргидрометцентре.

В западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днём 25-30°.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, гроза, днём без осадков; температура воздуха ночью 16-18°, днём 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура воздуха днём была 33,8 в 1918г., самая низкая ночью 5,9 в 1911г.

На 19 июня синоптики прогнозируют в западных и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днём 25-30°, в южных и восточных областях 30-34°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днём 27-29°.

17 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре возле Киева 23°.

Теги: #погода
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Интерфакс-Украина
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