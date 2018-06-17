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14:07 17.06.2018

Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева – правоохранители

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Марш равенства прошел без грубых нарушений порядка, полицейские продолжают патрулировать улицы Киева – правоохранители

 Во время организованного ЛГБТ-сообществом Марша равенства в центре Киева грубых нарушений общественного порядка не было, и в ходе самого шествия полиция никого не задерживала, подытожил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Не было задержанных и не было никаких грубых нарушений общественного порядка вообще", - отметил С.Князев во время брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового и начальника полиции Киева Андрея Крищенко в воскресенье днем.

По словам А.Крищенко, во время столкновений, которые произошли перед началом Марша равенства, в полицию были доставлены в общем 57 человек. Сейчас большую часть из них отпустят.

"Почти большая часть освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей, которые оказывали помощь кому это было нужно и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа – ИФ)", - рассказал руководитель столичной полиции.

Он также добавил, что с учетом того, что против полиции были заранее приготовлены слезоточивый газ и взрыв-пакеты, действия полицейских в отношении задержанных были обоснованными.

С.Яровой отметил, что всего в Марше равенства приняли участие около 3,5тыс. человек. Непосредственно в ходе акции порядок обеспечивали 2,5 сотрудников МВД, в то время как еще 2,5тыс. правоохранителей были задействованы в охране общественной безопасности в районах столицы.

По его словам, в настоящее время полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка на улицах Киева.

Теги: #киев #лгбт #марш_равенства
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