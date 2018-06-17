События

14:06 17.06.2018

Женщина-велосипедист погибла, трое подростков-велосипедистов пострадали в ДТП под Харьковом

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В пгт Безлюдовка Харьковской области 42-летний водитель автомобиля ВАЗ въехал в колонну велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло в воскресенье, в 11:10.

"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги: #велосипедисты #дтп #харьков
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