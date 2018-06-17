На юге Казахстана потерпел аварию пассажирский поезд: погиб подросток, три человека пострадали

В Жамбылской области на юге Казахстана в воскресенье опрокинулись вагоны пассажирского поезда N10 сообщением Астана-Алматы, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в областном департаменте по ЧС.

По информации собеседника агентства, инцидент произошло в 13:32 по местному времени. Опрокинулись три вагона.

В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.

"По предварительным данным, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы", - сказали на "горячей линии" областного департамента по ЧС.

Вместе с тем, собеседник агентства отметил, что это пока не окончательные данные по пострадавшим.

Остальных пассажиров отправили на станцию Шу.

"Сейчас на месте аварии остались только те люди, которые ищут свои документы", - добавили в ДЧС.

На месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслун Иманкулов сообщил, что подразделения КЧС следуют к месту железнодорожной аварии, случившейся в Шуском районе Жамбылской области.

Он также сообщил, что с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись на бок.

В социальных сетях очевидцы аварии выкладывают видео с места происшествия. На кадрах видно несколько лежащих на боку вагонов, из окон которых выбираются люди.