События

10:41 17.06.2018

В центре Киева завершился Марш равенства

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 "Марш равенства" под лозунгом "Страна свободная – будь собой!"в Киеве, организованный ЛГБТ-сообществом, финишировал на Площади Льва Толстого.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе движения шествия по согласованному маршруту, которое продлилось всего около 20 минут.

Обеспечивающие правопорядок во главе колонны полицейские пресекли 7 попыток остановить ее движение. Правоохранители не задерживали противников марша, а оперативно выводили их за пределы охраняемого периметра.

По завершению шествия его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".

Как рассказал в комментарии агентству первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, в массовой акции приняли участие свыше 2 тыс. человек. Вместе с тем, по его словам, окончательные цифры будут озвучены позже.

Дежурившие на акции медики в комментарии агентству отметили, что за помощью к ним никто не обращался.

В настоящее время организаторы марша призывают участников покидать площадь на специальных автобусах или воспользоваться метрополитеном.

Обстановка на Площади Льва Толстого спокойная.

Теги: #киев #полиция #марш_равенства
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