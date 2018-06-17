В Киеве 17 июня ожидается гроза и кратковременный дождь – КГГА

Днем в Киеве, 17 июня, ожидается гроза, местами кратковременный дождь, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 17 июня в столице ожидается кратковременный дождь и гроза", – сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в целом в воскресенье в столице будет переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, температура 26-28°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства в случае усиления ветра рекомендует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.