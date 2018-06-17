В Украине в результате непогоды обесточены 5 населенных пунктов – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в пяти областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра)…обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 30 н.п., Кировоградская - 11 н.п., Николаевская - 8 н.п. Черкасская - 4 н.п. и Сумская - 2 н.п", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.