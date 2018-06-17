Полиция обеспечивает безопасность на центральных улицах столицы, применили силу против группы людей, преградивших дорогу по маршруту "Марша равенства"

Правоохранители обеспечивают безопасность на центральных улицах столицы, применили силу против группы людей, которые преградили дорогу по маршруту "Марша равенства", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", – рассказали правоохранители.

По информации полиции, задержали 56 человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь. Возле гостиницы "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша.

Сведения внесены в ЕРДР по ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа УК Украины.

Как сообщалось, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства под лозунгом "Страна свободная – будь собой!", который организовывает ЛГБТ-сообщество.