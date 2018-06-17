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09:14 17.06.2018

Полиция обеспечивает безопасность на центральных улицах столицы, применили силу против группы людей, преградивших дорогу по маршруту "Марша равенства"

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Правоохранители обеспечивают безопасность на центральных улицах столицы, применили силу против группы людей, которые преградили дорогу по маршруту "Марша равенства", сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская-бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что с участниками акции общались сотрудники полиции диалога, однако они отказались освободить проход.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", – рассказали правоохранители.

По информации полиции, задержали 56 человек, пятерым правоохранителям оказывают медицинскую помощь. Возле гостиницы "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша.

Сведения внесены в ЕРДР по ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа УК Украины.

Как сообщалось, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства под лозунгом "Страна свободная – будь собой!", который организовывает ЛГБТ-сообщество.

Теги: #киев #полиция #марш_равенства
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