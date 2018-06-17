Киберполиция разоблачила сеть фейковых веб-обменников

Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютами, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертации криптовалюта и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, жертвы переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств, мошенники прекращали работу веб-обменника и вместо этого открывали новый.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины и установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались жители города Днепра от 20 до 26 лет.

В настоящее время всем трем участникам преступной группы объявили о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятую технику направили на экспертизу.