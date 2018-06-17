События

04:46 17.06.2018

Во время пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок

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В результате пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок, сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

"Пожар распространялся с балкона второго этажа. Во время разведки и тушения пожара на балконе дома пожарные обнаружили тело двухлетнего ребенка без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Кроме того, на пожаре спасли четверых граждан, двое из которых дети пяти лет и 7-ми месячный младенец. Причина пожара устанавливается.

"От ужасного события у матери погибшего младенца случился приступ, справиться с горем ей помогли специалисты психологической службы Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области и работники медицины катастроф", – отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекалось четыре единицы пожарно-спасательной и специальной техники и 15 человек личного состава.

Спасатели призвали родителей не оставлять несовершеннолетних детей одних дома, контролировать их местонахождения.

Теги: #ребенок #хмельницкая_область #украина #пожар
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Интерфакс-Украина
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