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03:50 17.06.2018

Накануне Марша равенства перекроют почти все центральные улицы Киева

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Накануне Марша равенства перекроют почти все центральные улицы Киева

В Киеве накануне проведения Марша равенства "КиевПрайд-2018" перекроют ряд улиц, сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

"В связи с проведением массовых мероприятий 16 июня с 18:00 по 17 июня до окончания мероприятий перекроют движение транспорта", – говорится в сообщении.

Кроме того перекроют почти все центральные улицы столицы, а именно:

От перекрестка бульвара Т.Шевченко - ул.Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул.Крещатик.

От перекрестка ул.Б. Хмельницкого - ул.Николая Лысенко до перекрестка ул.Крещатик - ул.Б.Хмельницкого.

От перекрестка ул.Владимирская - ул.Прорезная до перекрестка ул.Владимирская - ул.Льва Толстого.

От перекрестка ул.Крещатик - ул.Михайловская до перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.П. Скоропадского.

От перекрестка ул.Бассейная - ул.П. Скоропадского в направлении ул.Крещатик.

От перекрестка ул.Шота Руставели - ул.Рогнединская в направлении ул.Большой Васильковской.

От перекрестка ул.Большая Васильковская - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого.

От перекрестка ул.Саксаганского - ул.Антоновича в направлении ул.Льва Толстого.

От перекрестка ул.Саксаганского - ул.Владимирская в направлении ул.Льва Толстого.

От перекрестка ул.Саксаганского - ул.Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого.

От перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Тарасовская в направлении ул.Льва Толстого.

От перекрестка ул.Льва Толстого - ул.Саксаганского в направлении ул.Льва Толстого.

В ведомстве также отметили, что движение автотранспорта по ул.Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул.Бассейной (реверсивное движение).

В пресс-службе рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье закрывали для пассажиров несколько станций Киевского метрополитена в связи с проверкой анонимных сообщений о минировании

В воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства под лозунгом "Страна свободная – будь собой!", который организовывает ЛГБТ-сообщество.

Теги: #марш #перекрытие #украина #улицы
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