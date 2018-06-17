Активисты забросили на территорию российского генконсульства в Одессе пять окровавленных мячей

Около двух десятков человек приняли участие в акции "Забиваем оккупантам" у стен Генерального консульства России в Одессе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники мероприятия, около половины из которых являлись активистами одесского "Автомайдана", призвали освободить украинцев - политических заключенных, удерживаемых в РФ.

Во время 20-минутной акции они держали плакаты с карикатурами на тему чемпионата мира по футболу в России, на которых нашли отражение темы участия РФ в вооруженных конфликтах, нарушения в ней прав человека и т.д.

Кульминацией событие стало забивание облитых кровью футбольных мячей на территорию генконсульства.