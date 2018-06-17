Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" открыли после проверки ложного сообщения о минировании

Взрывоопасных предметов на станциях "Крещатик" и "Майдан Независимости", которые были закрыты на проверку после анонимного сообщения о якобы минировании, специалисты не обнаружили, остальные станции продолжают проверять, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто в обычном режиме для пассажиров", – говорится в сообщении на странице метрополитена в Фейсбук в ночь на воскресенье.

В пресс-службе отметили, что на станциях "Золотые ворота", "Театральная" и "Дворец спорта" продолжается проверка.